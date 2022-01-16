Судан запретил телеканалу Al Jazeera работать в стране

Власти Судана отозвали разрешение на работу в стране у катарского телеканала Al Jazeera, а его сотрудникам запретили находиться на суданской территории. Об этом говорится в сообщении телестанции, опубликованном в воскресенье на ее странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Власти Судана объявили об отзыве лицензии у телеканала Al Jazeera, вещающего в прямом эфире [из Хартума], а его съемочной группе запретили работу в этой стране", - подчеркивается в заявлении.

Причины принятого суданскими властями решения не уточняются.