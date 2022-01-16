В США назвали ошибкой расширение НАТО

Дипломат США, экс-посол в Германии Ричард Берт заявил, что расширение НАТО под предлогом распространения демократии является ошибкой. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, никогда никакого формального обещания не расширять Североатлантический альянс на восток не было.

"Но, откровенно говоря, в годы, последовавшие за холодной войной, не было даже намерения расширять альянс до нынешних масштабов. Потом многие начали полагать, что НАТО - это проект распространения демократии, а те государства, которые пополняли ряды альянса, становились демократическими", - сказал Берт.

Он назвал это "ошибкой".