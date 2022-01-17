Улицы Санкт-Петербурга превратились в каток

Санкт-Петербург в эти дни переживает буквально вселенское обледенение. Практически все улицы, дороги и тротуары сковало ледяной коркой. И судя по кадрам, которыми делятся жители, городские травмпункты переполнены пострадавшими пешеходами. Всему виной, как говорят коммунальщики, стали резкие перепады температуры. Снег подтаял, а когда похолодало, превратился в лед, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Изменчивая погода Петербурга добавила работы местным травматологам. Это видео снято в одном из травмпунктов города. В отделении хаос: палаты переполнены, коек не хватает, людей размещают прямо в коридорах, где и без того толкучка. Пострадавшие продолжают поступать.

"Я просто торопился домой. Поскользнулся, упал ногой прям на поребрик", - говорит пострадавший Андрей Фролов.

Андрею еще повезло, отделался ушибом, а вот Надежде досталось серьезнее - двойной перелом ноги. Ее пришлось оперировать.

"Ужасная ситуация. Несколько раз было, что я чуть не упала. Думала: ну ладно, все хорошо, и тут на. Просто на ровном месте", - сказала пострадавшая Надежда Ткаченко.

Улицы Северной столицы сегодня больше напоминают огромный ледяной каток, причем не с самым плохим покрытием. Конек уверенно скользит.

Но пока одни передвигаются на коньках, другие ломают ноги.

Чтобы обезопасить себя от травм, как уверены специалисты, нужно научиться проходить эту опасную игру. Во-первых, важно уметь правильно падать.

"Главная ошибка при падении на улице - это выставление рук. Вперед падение, набок, назад. На прямые руки. Это грозит переломом. Руки выставлять нельзя, нужно максимально группироваться", - говорит тренер по джиу-джитсу Александр Баулдуков.

Но падение - это чаще неожиданность, чтобы ее избежать, покорители ледяных гор предлагают использовать специальные средства.

"Палки для скандинавской ходьбы. Что получается: четыре точки опоры. Кроме наших двух ног, у нас появляются еще трекинговые палки. У которых стальной наконечник. Он хорошо вгрызается в лед", - говорит альпинист Денис Киселев.

Накладные шипы, кошки для альпинизма - приспособления в этом случае тоже рабочие, но если на льду они выручат, то на асфальте, наоборот, могут навредить. Скептически альпинисты относятся и к народным методам.

"Сегодня даже в самом центре Петербурга нелегко устоять на ногах. Уж очень-очень скользко. Но чтобы моя походка стала более уверенной, я попробую испытать старый дедовский способ. Берем лейкопластырь и наклеиваем его на ботинки. Лепим в ускорении... Ну вот и готово, теперь давайте пробовать. Кажется, и не так скользко. Есть какое-никакое сцепление, но надолго ли", - рассказывает корреспондент "Известий".

Уже через несколько минут самодельная накладка намокла, покрылась льдом, сделав обувь опасной. А вот жители одного из микрорайонов в центре города выдумывать не стали, они просто купили четверть тонны песка за свои деньги и раздали добровольцам. В бой с ледяным пленом вступили даже дети.

Пока это самый надежный и проверенный способ, правда делать это должны не жители, а местные власти. Те же во всех бедах обвиняют "природные качели". Как будто они впервые в Петербурге. Уверяют, город убирают в усиленном режиме, особенно центр, но пока это мало заметно.