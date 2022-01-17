Нормализация отношений с Турцией - залог развития Армении

Армения должна выстраивать свою политику в регионе, исходя из объективных реалий, а не эмоций социальных сетей. Об этом депутат парламента от правящей партии, бизнесмен Хачатур Сукиасян заявил журналистам, говоря о нормализации армяно-турецких отношений, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как отметил Сукиасян, рядом с Арменией существуют государства с внушительным ВВП, определенным региональным и экономическим влиянием, от этой реальности невозможно уйти.

Депутат видит в процессе переговоров больше возможностей для республики, нежели рисков, которые в данном случае он считает управляемыми.

Парламентарий заявил, что тщательно изучал экономическую ситуацию в самой Турции, а также состояние восточных регионов этой страны. Он уверен, что в случае нормализации население этих регионов в большинстве своем будет пользоваться услугами в Армении, в частности медицинскими, учитывая относительно высокий уровень ее развития в республике.

