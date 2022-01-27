Тонны форели выбросило на побережье Сочи из-за шторма

Настоящая рыбная лихорадка охватила Краснодарский край. Прямо сейчас тысячи человек бросают всё и с удочками штурмуют сочинское побережье, которое кишит красной форелью, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Целые косяки буквально сами прыгают в сетку. Такого улова здесь никто не ожидал, ведь в дикой природе этот ценный вид не обитает. Только по приблизительным подсчетам в водоёмы попало около 300 тонн рыбы.

Несмотря на то, что радужная форель водится в пресной воде, вылавливают её сейчас не только в реках, но и в Чёрном море, где она раньше никогда не обитала. При этом экземпляры попадаются в два раза крупнее обычных. Стоимость такого деликатеса может доходить до 2 тысяч рублей за килограмм. Впрочем, удачный клёв, по словам специалистов, продлится недолго - этот вид рыбы просто не выживет в солёной воде.