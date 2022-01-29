Кадры с места падения в море американского истребителя

В соцсетях и американских СМИ появились фото и видео с места неудачной посадки истребителя ВВС США на авианосец "Карл Винсон" в Южно-Китайском море. Американские военные подтвердили подлинность опубликованных кадров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По размещенным в интернете фото и видео трудно судить, как именно случилась авария. Но при этом виден заход истребителя на посадку и ее последствия, когда рухнувший самолет уже находится в воде.

Напомним, авиакатастрофа произошла в понедельник, 24 января. Истребитель F-35C упал в море при попытке пилота посадить машину на авианосец. Семеро из моряков, находившихся на палубе, получили травмы, троим из них потребовалась госпитализация. Летчик успел катапультироваться и сильно не пострадал.