В акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ

Сотрудники газеты Nikkei проанализировали спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Соответствующая информация опубликована в субботу на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.