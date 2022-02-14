https://news.day.az/world/1435788.html На границе Грузии и Армении произошло еще одно землетрясение
На границе Грузии и Армении произошло еще одно землетрясение
На границе Грузии и Армении произошло еще одно землетрясение силой 3,9 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.
Сообщается, что эпицентр землетрясения, зафиксированный в 18:13 по местному времени, находится в селе Самеба недалеко от Дманиси.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре