На границе Грузии и Армении произошло еще одно землетрясение силой 3,9 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Национальный Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Сообщается, что эпицентр землетрясения, зафиксированный в 18:13 по местному времени, находится в селе Самеба недалеко от Дманиси.