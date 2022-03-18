И в Британии запретили вещание RT

Практически ежедневно появляются новости о том, что в той или другой стране закрываются филиалы телеканала RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, которая занимается распилом миллионов рублей из российского бюджета под вывеской медиаменеджмента доведена до отчаяния. Неудивительно, ведь Симоньян лишается главной кормушки, без которой смысл её существования её деятельности будет безвозвратно потерян.

И сегодня стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании.

За последние две недели медиарегулятор начал более 20 расследований в отношении должной беспристрастности телеканала. По итогам расследований и было принято соответствующее решение.

Отмечается, что Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в стране после обращения правительства страны, решение медиарегулятора вступает в силу немедленно.

"Сегодня Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании, мера вступает в силу незамедлительно. Мы приняли такое решение на том основании, что не считаем, что лицензиат RT, АНО "ТВ-Новости", соответствует требованиям для лицензии на вещание в Великобритании", - говорится в заявлении.

Напомним, что 17 марта канадские власти запретили вещание на территории страны телеканалов RT и RT France из-за событий в Украине.