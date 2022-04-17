Сколько зараженных коронавирусом выявили в Грузии?

В Грузии за сутки выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 272 человека, скончались три пациента, - сообщается на специальном правительственном веб-сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране было проведено 8 018 тестов, в том числе положительные показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 1,43%, за последние 14 дней - 1,49%, за последние 7 дней - 1,23%.

В Грузии с начала пандемии суммарно зарегистрировано 1 653 044 случая заражения коронавирусом, из них 1 633 956 инфицированных выздоровели и 16 792 умерли.

Всего было проведено 2 872 771 прививка, за сутки вакцинировалось 424 человека.

По состоянию на 16 апреля в Грузии было выявлено 222 новых случая коронавируса, 346 пациентов выздоровели, один скончался.