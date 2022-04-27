Кадры с места пожара ресторана в России

Появились кадры с места сильного пожара в ресторане в Ростове-на-Дону. Как видно на публикуемых кадрах, огонь практически полностью уничтожил здание у входа в парк Островского, выгорели два этажа заведения, Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пожар, как сообщалось ранее, начался в 09:20 по московскому времени в здании на улице Проспект Сельмаш. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Для ликвидации пожара задействовали несколько пожарных расчетов.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.