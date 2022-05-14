В Европе нашли способ защититься от роста цен на газ

В Еврокомиссии нашли способ защититься от роста цен на газ - в случае прекращения поставок топлива из России власти установят верхний предел стоимости газа.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Welt am Sonntag.

Ссылаясь на имеющийся в распоряжении соответствующий документ, издание отмечает, что в этих исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены на государственном уровне в течение переходного периода.

По данным Welt am Sonntag, катализатором такого решения стало введение Россией санкций в отношении западных энергетических компаний. Верхний предел цены на газ пока не определен.

Кроме того, в случае полного прекращения поставки газа из России Еврокомиссия предлагает установить ценовой лимит на природный газ. При этом в документе указано, что для реализации данной меры требуются существенные денежные средства.