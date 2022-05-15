В Великобритании закончилась "золотая эра" дешевых продуктов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на бывшего владельца второй по распространенности торговой сети Sainsbury's Джастина Кинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Возможно, мы пережили золотую эру <...> Я подозреваю, что мы столкнемся с более высокой долей расходов на еду в долгосрочной перспективе", - считает Кинг.

Опрошенные изданием экономисты подтверждают опасения Кинга, отмечая общий рост цен на продовольствие в 9% только за апрель. К общемировому продовольственному кризису и прогнозируемому голоду также добавляется внутрибританский кризис производителей свинины - по мнению национальной ассоциации, 80% свиноводческих ферм обанкротятся из-за роста цен на электроэнергию и пшеницу.

Также, из-за вспышки птичьего гриппа, пострадает производство яиц и куриного мяса.