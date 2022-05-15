В Нью-Йорке хотят ужесточить оружейное законодательство

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что после расстрела посетителей торгового центра в городе Буффало необходимо ужесточить оружейное законодательство в штате.

Об этом сообщает телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я искренне надеюсь, что это лицо, этот сторонник превосходства белой расы, который только что совершил преступление на почве ненависти против невинных граждан, проведет остаток своих дней за решеткой. Да, я разгневана", - заявила Хокул, которая является уроженкой Буффало.

Она указала также на инцидент в бруклинском метро в Нью-Йорке.

"Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве. Мы делаем все возможное, чтобы наши законы были жесткими, чтобы обеспечить нашим правоохранителям ресурсы, в которых они нуждаются", - заявила Хокул.