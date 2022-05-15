https://news.day.az/world/1462027.html Военная операция Турции в Ираке: нейтрализованы 10 террористов
Военная операция Турции в Ираке: нейтрализованы 10 террористов
В рамках операции "Pençe-Kilit" на севере Ирака нейтрализованы 10 террористов РПК. Общее число нейтрализованных с начала операции террористов достигло 95, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"В рамках операции "Pençe-Kilit" на севере Ирака средствами огневой поддержки нейтрализованы еще 10 террористов РПК. Общее число нейтрализованных с начала операции террористов достигло 95", - говорится в заявлении.
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