В ОАЭ обнаружили новые месторождения нефти

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) обнаружили три новых месторождения нефти. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

Сообщается, что одно из залежей найдено на крупнейшем наземном месторождении Абу-Даби Бу Хаса, что в 200 километрах к юго-западу от столицы арабской страны. Объем залежей - 500 миллионов баррелей нефти премиум-класса.

Другое месторождение объемом около сотни миллионов баррелей обнаружено в море близ берега Абу-Даби. Им управляет компания Occidental (OXY.N). Третье новое месторождение содержит около 50 миллионов баррелей легкой и малосернистой нефти, им управляет Al Dhafra Petroleum.