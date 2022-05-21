В Афганистане женщины на телевидении будут закрывать лица

Руководство Талибана приказало афганским женщинам-телеведущим и другим представительницам слабого пола, появляющимся на экране, во время эфира закрывать лица. Распоряжение вступает в силу с 21 мая, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

Решение было принято через две недели после того, как всем женщинам было запрещено появляться на улицах с открытым лицом.

Одна афганская журналистка, работающая на местном телевидении в Кабуле, не пожелавшая назвать свое имя, сказала, что была потрясена, услышав последние новости.

"Они косвенно давят на нас, чтобы мы перестали появляться на экране. Как я могу читать новости с покрытым ртом? Я не знаю, что теперь делать - мне надо работать, я кормлю семью", - возмутилась она.

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь афганского Министерства по предотвращению порока и поощрению добродетели назвал это постановление "рекомендацией". Но что будет с теми, кто откажется ей следовать, пока неизвестно.