Талибы призвали афганских политиков вернуться в страну

Администрация движения "Талибан" в Афганистане призвала афганских политиков вернуться в страну, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

На пресс-конференции в Кабуле талибы запустили "Комиссию по связям и возвращению", созданную 16 марта с целью возвращения афганцев в страну.

Глава комиссии Шахабуддин Дилавер на пресс-конференции отметил, что все политики, которые вели борьбу против талибов за последние 20 лет, прощены.

Дилавер подчеркнул, что политикам, которые захотят вернуться в страну, будут выданы гарантии безопасности и предоставлено временное жилье.

Пресс-секретарь Комиссии Ахмадуллах Васик, в свою очередь, сказал, что сначала будет оформлен список всех политиков за рубежом, затем установлена связь с ними.

По его словам, политики при возвращении в страну не будут арестованы и подвержены пыткам, при желании им будет выделена защита.

После установления талибами контроля над Кабулом 15 августа 2021 года многие афганцы покинули страну.