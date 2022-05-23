Священник на большой скорости сбил девушку в России

В Астрахани священник сбил пешехода, после чего переоделся в гражданскую одежду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Началовском шоссе.

На кадрах видно, что водитель не стал притормаживать и сбил женщину прямо на переходе. После из машины выходит священник, он подходит к лежавшей на дороге девушке, а затем отходит к машине. После того как он переоделся, вновь подошел к лежавшей девушке.