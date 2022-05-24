ВОЗ успокоила человечество в связи с обезьяньей оспой

Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что ВОЗ не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, передает Day.Az.

"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", - рассказал Пибоди.

Он признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с данным заболеванием, ограничен.

По словам председателя ВОЗ, "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук <...> помогут ограничить распространение вируса".