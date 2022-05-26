Доходы Суэцкого канала выросли почти до $7 млрд

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала выросли в 2021-2022 финансовом году до $6,9 миллиарда.

Об этом, как передает новостной портал "Аш-Шурук", заявил в четверг глава администрации канала Усама Рабиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В докладе, представленном парламенту страны, он напомнил, что годом ранее этот показатель составлял $5,8 млрд, что на $1,1 млрд меньше текущих показателей. Тогда же, по его словам, канал пересекли 19 тыс. судов, а в 2021-2022 финансовом году (в Египте с 1 июля текущего по 30 июня следующего года - прим. ТАСС) транзит увеличился на 15%, достигнув 21 тыс. Как отметил глава управления, украинский кризис оказал негативное влияние на мировую торговлю, однако "имел и позитивное воздействие". "Здесь речь идет об увеличении поставок нефти из Персидского залива в Европу через канал, а также о росте цен на сырую нефть, что побудило судовладельцев использовать именно его как кратчайший путь", - сказал он.

В феврале канал повысил на 6% тарифы на транзит для всех судов, кроме круизных лайнеров и танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. С 1 марта на 10% выросла стоимость прохода для нефтяных танкеров, на 7% - для газовозов (перевозящих СПГ), многоцелевых и большегрузных судов, на 5% - для сухогрузов, а с середины марта были отменены скидки для всех танкеров, транспортирующих СПГ. С 1 мая администрация начала взимать дополнительно 15% "от обычного транзитного сбора" за проход груженых нефтетанкеров через водную артерию в обоих направлениях. Танкеры с балластными водами по-прежнему будут облагаться пятипроцентной пошлиной.

Суэцкий канал, на который приходится 12% мировой торговли и от 5 до 10% объема мировых поставок нефти, является одним из основных источников дохода для Египта. Он был открыт для судоходства в ноябре 1869 года, что позволило сократить морской путь из Азии в Европу как минимум на 8 тыс. км для торговых и военных кораблей, которые ранее были вынуждены огибать весь Африканский континент.

В 2015 году была открыта новая 72-километровая ветка канала. Дублер призван удвоить пропускную способность транспортной артерии с 49 до 97 судов в день за счет возможности их одновременного прохода во встречных направлениях - по старому и новому руслам. Ранее египетские власти прогнозировали, что выручка от эксплуатации всего комплекса Суэцкого канала к 2023 году превысит $15 млрд в год.