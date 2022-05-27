https://news.day.az/world/1465516.html Тяжелое ДТП в России: обрушился пешеходный мост - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в России: обрушился пешеходный мост - ВИДЕО
На 55 - м километре трассы Пермь - Екатеринбург обрушился пешеходный мост. Информация об этом распространилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По информации местных Telegram-каналов, конструкция рухнула прямо на водителя КамАЗа, который пытался проехать под мостом с поднятым кузовом. Мужчина выжил, его доставили в больницу.
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