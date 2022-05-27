https://news.day.az/world/1465696.html Массовое ДТП в Москве: есть пострадавшие - ВИДЕО
Массовое ДТП в Москве: есть пострадавшие - ВИДЕО
Крупная авария случилась в пятницу днем на Новорязанском шоссе в районе подмосковных Люберец. Грузовой автомобиль с неисправными тормозами столкнулся с 15 машинами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, их состояние уточняется.
Из-за аварии образовался затор, перекрыты три полосы в сторону области.
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