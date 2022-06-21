Danone может сократить ассортимент своей продукции

Французская продовольственная компания Danone, по предварительным данным, готовится к сокращению своей линейки продуктов для снижения затрат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из топ-менеджеров Danone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника, потребители йогуртов в будущем, вероятно, заметят изменения в качестве продукции.

Кроме того, не исключаются изменения в объеме банок.

Супермаркеты и производители продуктов питания изо всех сил пытаются бороться с ростом цен на фоне ситуации в Украине и перебоями в сроках доставки, добавили в издании.

Экономические факторы могут привести к тому, что Danone пересмотрит способы продажи своих самых продаваемых продуктов, начиная от йогурта Activia и воды Evian.

Точно неизвестно, какую именно линейку продуктов коснутся нововведения со стороны Danone.

При этом Danone планирует "оставаться конкурентоспособной", так как компания не сокращает рекламные акции.