Водитель угробил легковушку, уходя от лобового столкновения с мотоциклистом

Владелец легкового автомобиля, оборудованного двумя видеорегистраториами, стал очевидцем стремительного происшествия, участие в котором приняли мотоциклист и легковушка, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Участник дорожного движения, прокладывающий свой путь по извилистой сельской дороге на белом хэтчбеке, выехав на повороте на встречную полосу, чудом избежал столкновения с мотоциклистом.

Видеорегистратор запечатлел, как легковушка объехала байкера, но дважды совершила столкновение с барьером, после чего остановилась.