https://news.day.az/world/1472743.html Водитель угробил легковушку, уходя от лобового столкновения с мотоциклистом - ВИДЕО
Водитель угробил легковушку, уходя от лобового столкновения с мотоциклистом - ВИДЕО
Владелец легкового автомобиля, оборудованного двумя видеорегистраториами, стал очевидцем стремительного происшествия, участие в котором приняли мотоциклист и легковушка, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Участник дорожного движения, прокладывающий свой путь по извилистой сельской дороге на белом хэтчбеке, выехав на повороте на встречную полосу, чудом избежал столкновения с мотоциклистом.
Видеорегистратор запечатлел, как легковушка объехала байкера, но дважды совершила столкновение с барьером, после чего остановилась.
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