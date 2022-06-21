Пожар на Голливудских холмах в США

Пожар произошел на Голливудских холмах в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе вечером 20 июня. Как уточняет издание Los Angeles Times, пламя начало распространяться близ апартаментов, находящихся недалеко от студии Universal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Лесной пожар на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе сжег по меньшей мере 2 акра возле апартаментов AVA Toluca Hills и рядом со знаменитым знаком Голливуда", - рассказал в Twitter журналист Малик Эрнест.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, огонь не повредил ни одно из зданий. Отмечается, что причина возгорания устанавливается.

В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут.