https://news.day.az/world/1472761.html Размытый дождями горный серпантин обрушился под колёсами грузовика в Индии - ВИДЕО
Размытый дождями горный серпантин обрушился под колёсами грузовика в Индии - ВИДЕО
Из-за непрекращающихся проливных дождей, асфальтированная дорога NH 6, проходящая по индийскому штату Мегхалая, получила серьёзные повреждения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Один из участников дорожного движения запечатлел незавидную ситуацию, в которую угодил большегруз.
Передняя часть транспортного средства провалилась под дорожное покрытие. Тем временем прицеп остался на трассе.
Автор видеоролика не уточнил ничего о судьбе водителя грузовика, написав в комментарии, что пришло время построить инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям и более внимательно относиться к хрупким экосистемам.
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