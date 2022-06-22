Размытый дождями горный серпантин обрушился под колёсами грузовика в Индии

Из-за непрекращающихся проливных дождей, асфальтированная дорога NH 6, проходящая по индийскому штату Мегхалая, получила серьёзные повреждения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Один из участников дорожного движения запечатлел незавидную ситуацию, в которую угодил большегруз.

Передняя часть транспортного средства провалилась под дорожное покрытие. Тем временем прицеп остался на трассе.

Автор видеоролика не уточнил ничего о судьбе водителя грузовика, написав в комментарии, что пришло время построить инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям и более внимательно относиться к хрупким экосистемам.