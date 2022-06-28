Мадрид примет исторический саммит НАТО
Сегодня в столице Испании - Мадриде начинает работу двухдневный саммит НАТО.
Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте НАТО.
Сообщается, что в саммите примут участие главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также основных стран-партнеров.
В сообщении говорится, что в рамках саммита будет обсуждаться подход альянса к различным вызовам, включая такие вопросы, как спецоперация России в Украине и влияние новой реальности безопасности в Европе на оборонную политику НАТО, а также влияние растущего авторитета Китая, климатических изменений на безопасность.
На саммите НАТО 2022 будет принята Стратегическая концепция НАТО 2022, отражающая ценности, цель и задачи альянса.
Мадридский саммит завершится 30 июня.
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