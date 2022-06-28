Мадрид примет исторический саммит НАТО

Сегодня в столице Испании - Мадриде начинает работу двухдневный саммит НАТО.

Как передает Day.Az, информация об этом размещена на сайте НАТО.

Сообщается, что в саммите примут участие главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также основных стран-партнеров.

В сообщении говорится, что в рамках саммита будет обсуждаться подход альянса к различным вызовам, включая такие вопросы, как спецоперация России в Украине и влияние новой реальности безопасности в Европе на оборонную политику НАТО, а также влияние растущего авторитета Китая, климатических изменений на безопасность.

На саммите НАТО 2022 будет принята Стратегическая концепция НАТО 2022, отражающая ценности, цель и задачи альянса.

Мадридский саммит завершится 30 июня.