Чилиец, случайно получив 286 зарплат за один раз, уволился и исчез

В Чили сотруднику мясной компании Cial случайно заплатили 286 зарплат за один раз - больше 165 млн песо (примерно 181 500 долларов США) вместо 500 тыс. песо (около 550 долларов), передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Мужчина сообщил начальству об ошибке. Его попросили вернуть лишние деньги. Сотрудник согласился и обещал зайти в банк на следующий день - но не пришел ни туда, ни на работу.

Чилиец удаленно подал заявление об увольнении и перестал брать трубку. Где он находится, неизвестно. Компания собирается подать на мужчину в суд за незаконное присвоение денег.