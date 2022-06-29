Группа людей устроила стрельбу возле храма в Москве

Сегодня группа молодых людей, состоявшая предположительно из троих мужчин и девушки, устроила стрельбу возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал: Life Shot, они выстрелили из автомата трижды, после чего очевидцы вызвали полицию.

Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Правоохранительные органы российской столицы ведут поиски нарушителей. Подробности произошедшего выясняются.