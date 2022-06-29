https://news.day.az/world/1474962.html Группа людей устроила стрельбу возле храма в Москве - ВИДЕО
Группа людей устроила стрельбу возле храма в Москве - ВИДЕО
Сегодня группа молодых людей, состоявшая предположительно из троих мужчин и девушки, устроила стрельбу возле храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал: Life Shot, они выстрелили из автомата трижды, после чего очевидцы вызвали полицию.
Злоумышленники скрылись с места происшествия.
Правоохранительные органы российской столицы ведут поиски нарушителей. Подробности произошедшего выясняются.
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