https://news.day.az/world/1475008.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Эпицентр стихии находился в 92 километрах к северо-западу от города Малатья. Очаг залегал на глубине в 15 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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