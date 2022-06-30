В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Эпицентр стихии находился в 92 километрах к северо-западу от города Малатья. Очаг залегал на глубине в 15 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.