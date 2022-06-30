В метро Петербурга будут штрафовать за грязную и смердящую одежду

В метро российского Санкт-Петербурга будут штрафовать пассажиров без одежды и обуви или одетых в грязные и смердящие вещи. Законодательное собрание города приняло соответствующий закон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также закон подразумевает введение и других штрафов в метрополитене. Штраф от 100 до 500 рублей (3 - 16 манатов - ред.) можно получить за проезд с открытой едой и напитками. Аналогичные штрафные санкции ждут за гадания, сбор средств и игру на музыкальных инструментах.

Штраф от 500 до 3 000 рублей (16 - 97 манатов - ред.) можно будет получить за перемещение по метрополитену на лыжах, мотоциклах, велосипедах, скейтах, роликах и самокатах.

Попрошайничество обойдется от 4 000 до 5 000 рублей (129 - 161 манат - ред.) штрафа, а разведение костров и использование пиротехнических устройств - от 2 000 до 5 000 рублей (64 - 161 манат - ред.).

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.