Водопроводную воду на базе Перл-Харбор отравили топливом

Вода в водопроводе военно-морской базы США Перл-Харбор на Гавайях оказалась отравленной из-за попадания в систему водоснабжения топлива. Об этом свидетельствуют результаты расследования, которое провело руководство флота, сообщает Irish Examiner, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выяснилось, что в воду попало реактивное топливо из резервуара нефтяной базы "времен Второй мировой войны" Ред-Хилл, расположенной над Перл-Харбором. Отравление получили около 6 тыс. человек, которые страдали от "тошноты, головных болей, сыпи" и других симптомов.

Следствие установило, что причиной аварии стала цепь событий, первым из которых стала ошибка оператора при перекачке топлива между баками, которая привела к разрыву трубы и разливу 80 тыс. литров горючего.

Большая часть этого топлива пролилась на линию пожаротушения и оставалась там в течение шести месяцев, в результате чего линия провисла.

Затем в пожарный трубопровод врезалась тележка, вызвавшая утечку 75,7 тыс. литров. Команда, которая устраняла последствия аварии, не была готова к наличию в трубах топлива и не смогла оперативно его собрать из-за отсутствия соответствующего оборудования.

В результате, около 19 тыс. литров горючего оказалось не собранным и несколько дней просачивалось в колодец, из которого осуществлялся водозабор для системы водоснабжения базы.

Сотрудники, устранявшие аварию, были уверены, что топливо все еще находится в трубах, поэтому не доложили о случившемся высшему руководству. Поэтому, о заражении воды стало известно только после того, как появились первые отравившиеся.

Когда люди начали массово заболевать, их пришлось переселить с базы в гостиницы за ее пределами, поскольку в городскую систему Гонолулу топливо не попало. Таким образом жилья лишились около 4 тыс. семей военнослужащих.

Однако власти Гонолулу из опасений, что через подземные пласты нефтепродукты могут попасть в городской водозабор, запечатали скважину, из которой выкачивали воду для снабжения около 400 тыс. человек.

Сейчас городские власти просят жителей экономить воду, а военное руководство пересматривает состояние 48 хранилищ топлива на американских базах по всему миру, чтобы не допустить подобной аварии. В отношении офицеров и гражданского персонала Перл-Харбора и нефтебазы Ред-Хилл возбуждены дисциплинарные дела.

"Мы не можем предполагать, что Ред-Хилл представляет собой исключение, и подобные проблемы не могут существовать в других местах", - заявил командующий Тихоокеанским флотом США Сэм Папаро.