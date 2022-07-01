«Северный поток» временно остановят

Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены на плановый ремонт в течение 11 дней, говорится на сайте оператора трубопровода - компании Nord Stream AG, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что плановые ежегодные профилактические работы пройдут с 11 по 21 июля. Проверка будет включать в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации "для обеспечения эффективной, надежной и безопасной эксплуатации газопровода".

"Ежегодные профилактические работы запланированы заблаговременно в рамках стратегии долгосрочного управления целостностью газопровода. График проведения работ согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку", - говорится в сообщении.

Сокращение поставок газа по "Северному потоку" в середине июня вызвало серьезную озабоченность в Германии, власти которой запустили специальный план по обеспечению бесперебойного снабжения электроэнергией. Перебои связаны с техническими проблемами на компрессорной станции "Портовая". У двух газотурбинных двигателей истекли сроки межремонтной эксплуатации, и один из них, проходивший ремонт в Канаде, оказалось невозможно вернуть из-за санкций.