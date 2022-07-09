https://news.day.az/world/1477662.html Названа причина отмены авиарейса Ереван-Стамбул
Названа причина отмены авиарейса Ереван-Стамбул
Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FlyOne Armenia был отменен по решению командира воздушного судна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель совета авиакомпании Арам Ананян в прямом эфире в соцсети.
"Капитан принял такое решение, поскольку заметил неточность в данных датчиков", - заявил Ананян.
Рейс был перенесен с вечера пятницы на утро субботы.
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