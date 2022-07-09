Названа причина отмены авиарейса Ереван-Стамбул

Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FlyOne Armenia был отменен по решению командира воздушного судна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель совета авиакомпании Арам Ананян в прямом эфире в соцсети.

"Капитан принял такое решение, поскольку заметил неточность в данных датчиков", - заявил Ананян.

Рейс был перенесен с вечера пятницы на утро субботы.