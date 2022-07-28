Очереди за хлебом в Ливане

В Ливане часами стоят в очередях за хлебом. Власти страны уже несколько раз повышали стоимость субсидированного хлеба - который могу позволить себе самые небогатые граждане. Местные пекарни могут простаивать несколько дней подряд из-за нехватки продуктов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ливан более 60% пшеницы импортировал из Украины и ещё 10-15% - из России. Из-за войны цепочки поставок прервались. Это ещё больше усугубило тяжелейший в истории страны экономический кризис.

Нехватка продовольствия, по словам аналитиков, может грозить самыми масштабными последствиями, вплоть до гражданской войны и новой "Арабской весны".