В России стало гореть больше лесов

За прошедшие сутки в России на 20 процентов увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Авиалесоохраны, передает Day.Az.

В четверг в стране стало гореть больше лесов - общая площадь пожаров достигла 126,4 тысячи гектаров, а к пятнице в России зафиксировали 130 возгораний. В тушении участвуют более трех тысяч человек и более 300 единиц техники.

Что касается количества возгораний в регионах, то больше всего пожаров зафиксировали в Якутии - огонь охватил 51,4 тысячи гектаров. В Ханты-Мансийском автономном округе огонь распространился на площади более тысяч 40 гектаров, а в Магаданской области - более 20 тысяч гектаров. Пожары площадью менее тысячи гектар зафиксировали в Вологодской, Иркутской, Нижегородской, Свердловской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском, Красноярском, Камчатском и Пермском краях.