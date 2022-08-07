Десятки зрителей матча по регби упали с трибуны в Австралии

Десятки человек упали с трибуны во время матча по регби в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News, передает Day.Az.

Матч между командами Riverview и St Joseph's проходил в городе Сидней. Прямо во время соревнований ограждения трибуны обрушились на глазах у 15 тысяч зрителей. В результате десятки людей упали прямо на бетонную дорожку. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.