https://news.day.az/world/1485300.html Десятки зрителей матча по регби упали с трибуны в Австралии - ВИДЕО
Десятки зрителей матча по регби упали с трибуны в Австралии - ВИДЕО
Десятки человек упали с трибуны во время матча по регби в Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News, передает Day.Az.
Матч между командами Riverview и St Joseph's проходил в городе Сидней. Прямо во время соревнований ограждения трибуны обрушились на глазах у 15 тысяч зрителей. В результате десятки людей упали прямо на бетонную дорожку. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
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