https://news.day.az/world/1485348.html Очередная смерть в армянской армии
Очередная смерть в армянской армии
Минобороны Армении сообщает о скоропостижной кончине 7 августа военнослужащего-контрактника N-ской воинской части, рядового Аршалуйса Ованнисяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Министерство обороны разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Аршалуйса Ованнисяна", - говорится в заявлении
Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти.
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