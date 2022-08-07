Очередная смерть в армянской армии
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Минобороны Армении сообщает о скоропостижной кончине 7 августа военнослужащего-контрактника N-ской воинской части, рядового Аршалуйса Ованнисяна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Министерство обороны разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Аршалуйса Ованнисяна", - говорится в заявлении

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти.