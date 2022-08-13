Суд рассекретил ордер на обыск поместья Трампа

Суд во Флориде принял решение рассекретить ордер на обыск поместья экс-президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, помимо этого обнародована опись изъятого агентами ФБР имущества.

Исходя из указанных в документе данных, суд утвердил ордер днем 5 августа, дав разрешение на исследование территории имения бывшего главы государства. Отмечается, что суд руководствовался статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации".

Среди изъятых из поместья Мар-а-Лаго, находящегося в штате Флорида, вещей были коробки с документами, заметки, фотографии, а также совершенно секретные бумаги.

Ранее Трамп, высказываясь о ситуации с изъятием секретных документов из его имения, заявил, что ФБР не стоило этого делать, поскольку все они были рассекречены. Он отметил, что был готов добровольно передать бумаги, если бы его об этом попросили.