Генсек ООН назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу координатором Организации по Черноморской зерновой инициативе, говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.

В Организации подчеркнули, что Абдулла, проработав во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в сферах гуманитарного реагирования и управления.