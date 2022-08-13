https://news.day.az/world/1486754.html Генсек ООН назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе
Генсек ООН назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу координатором Организации по Черноморской зерновой инициативе, говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.
В Организации подчеркнули, что Абдулла, проработав во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в сферах гуманитарного реагирования и управления.
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