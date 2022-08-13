Арестован напавший на писателя Рушди

Арестован Хади Матар, который напал на британского писателя Салмана Рушди. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на прокурора нью-йоркского округа Чатокуа Джейсона Шмидта.

Как заявил прокурор, мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени.

Полиция штата Нью-Йорк сообщила, что Матара доставили в тюрьму округа Чаутаука.

Ранее газета The Indian Express написала, что изучив социальные сети 24-летнего Матара, правоохранители выяснили, что тот симпатизировал "шиитскому экстремизму" и целям Корпуса стражей исламской революции.

75-летний писатель Салман Рушди должен был выступить с лекцией в образовательном центре округа Чаутоква в штате Нью-Йорк, когда на сцену выбежал мужчина и набросился на писателя с ножом.

Рушди родился в Бомбее, но позже переехал в Великобританию. Писатель является лауреатом Букеровской премии и автором книги "Сатанинские стихи", вызвавшей критику и угрозы со стороны исламского мира.