Причины массовой гибели рыбы в Одере до сих пор не выяснены

Германия и Польша крайне обеспокоены массовой гибелью рыбы в Одере. Лабораторные анализы воды пока не выявили точной причины. Защитники природы и политики говорят об экологической катастрофе. Дитмар Войдке, премьер-министр земли Бранденбург, которая на востоке по Одеру граничит с Польшей, раскритиковал польские власти. По словам Войдке, информация о ситуации там поступала обрывками или отсутствовала вообще, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Польше исключили отравление рыбы ртутью или другими тяжелыми металлами, но подтвердили присутствие в воде повышенного количества солей. Соседи призывают во всем тщательно разобраться.

Дитмар Войдке, премьер-министр земли Бранденбург: "Конечно, для нас жизненно важно точно знать, что произошло, чтобы принять соответствующие меры, понять представляет ли это происшествие опасность для людей и окружающей среды в дальнейшем или, возможно, она уже миновала. Поэтому сейчас необходимо интенсивно работать с тем, чтобы как можно скорее найти ответы, которых, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет".

В минувшее воскресенье Берлин и Варшава договорились создать рабочую группу с участием экспертов для обмена информацией о расследовании экологической катастрофы на Одере. Встреча министров по экологии прошла в польском Щецине.

Главы ведомств заверили, что загрязнение Одера не оказало влияние на грунтовые воды и качество питьевой воды по обе стороны реки. В Германии сейчас с нетерпением ждут результатов проб воды на наличие токсинов.