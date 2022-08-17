Талибы захватили часть оставленного США оборудования в Афганистане

Офис генерального инспектора США сообщил, что американцы оставили в Афганистане военного оборудования на $7,12 млрд, большинство из которого захватил "Талибан".

"Минобороны оценивает, что профинансированного США оборудования, находившегося в распоряжении правительства Афганистана, было оставлено на 7,12 миллиарда долларов, большинство в последующем перешло под контроль "Талибана", - говорится в отчете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди оставленного оборудования - военные самолеты, автомобили и оружие, отмечается в отчете.

Ранее Newsweek писало, что согласно отчету за 2020 год, США выделили не менее $134 млрд на поддержку афганского правительства, однако управление специального генинспектора по реконструкции Афганистана обнаружило, что около $19 млрд из примерно $63 млрд помощи были потеряны из-за коррупции и злоупотребления.