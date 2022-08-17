Трагедия с мигрантами на реке Эврос

Нелегальные мигранты, застрявшие на островке на реке Эврос, находятся в безопасности на греческой земле. Об этом сообщил министр Греции по вопросам миграции Нотис Митаракис, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Он подтвердил, что приключения беженцев завершились трагедией - смертью несовершеннолетнего ребенка.

Нотис Митаракис, министр по вопросам миграции: "Из заявлений следует, что 5-летний малыш погиб на турецкой земле. Это очень печально. Мы намерены сотрудничать с Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца с тем, чтобы тело было найдено на турецком острове и достойно похоронено семьей погибшего."

Вдоль русла реки Эврос проходит граница Греции с Турцией. Афины прямо обвиняют турецкие власти в насильственном принуждении мигрантов к пересечению границы в этом районе.

Нотис Митаракис, министр по вопросам миграции: "Эти люди добрались до Эвроса, потому что Турция заставила их незаконно пересечь границы Европейского Союза. Турция должна соблюдать свои международные обязательства. Как только мигранты оказались на греческой земле, мы немедленно предоставили им защиту в соответствии с греческим и европейским законодательством".

По данным правоохранительных органов, в числе беженцев 35 сирийцев и трое палестинцев. Среди них семеро детей и девять женщин, одна из которых была беременна. Нелегалы находятся в пункте временного приема и будут допрошены следственными органами.