В Конье в будущем ожидается проведение очередных международных мероприятий

Конья избрана спортивной столицей 2023 года и в будущем здесь ожидается проведение очередных международных мероприятий.

Об этом сказал в интервью Trend в среду мэр города Конья Угур Ибрахим Алтай, передает Day.Az.

По его словам, такое решение было принято Федерацией европейских столиц и городов спорта совместно с ЮНЕСКО на мероприятии, проведенном в Милане.

"Встречи в рамках федераций продолжаются. Мы хотим проводить больше международных соревнований в нашем городе", - сказал Алтай.

Мэр подчеркнул, что Конья является одним из самых важных городов исламской культуры.

"В мире не так много городов, которые были свидетелями великой культуры на протяжении 200 лет, особенно в качестве столицы сельджукского государства на протяжении 200 лет. По этой причине Конья была выбрана местом для проведения Игр исламской солидарности. Это важный культурный город исламского мира. Мы хотим, чтобы, с одной стороны, культура городов проявлялась в людях, а с другой - укрепить наше братство на основе спорта", - отметил он.

Кроме того, по словам Алтая, планируется расширить туристические возможности города.

"После открытия V Игр исламской солидарности в Конье про наш город услышали во многих уголках мира. В настоящее время ведутся работы над развитием туризма в Конье", - добавил он.