Дорожные "учения" закончились ДТП на встречной полосе

На Киевском шоссе в Ленинградской области автор ролика ехал слишком медленно не угодил сразу двум водителям. В результате дорожных "учений" они устроили ДТП на встречной полосе, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Водитель серебристого кроссовера "Форд" утверждает, что он ехал с детьми и за 5 километров до ДТП водитель машины с регистратором его "в канаву вогнал, потому что не успел влезть в полосу".