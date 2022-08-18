https://news.day.az/world/1488111.html Дорожные "учения" закончились ДТП на встречной полосе - ВИДЕО
Дорожные "учения" закончились ДТП на встречной полосе - ВИДЕО
На Киевском шоссе в Ленинградской области автор ролика ехал слишком медленно не угодил сразу двум водителям. В результате дорожных "учений" они устроили ДТП на встречной полосе, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Водитель серебристого кроссовера "Форд" утверждает, что он ехал с детьми и за 5 километров до ДТП водитель машины с регистратором его "в канаву вогнал, потому что не успел влезть в полосу".
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