https://news.day.az/world/1488167.html Голодный леопард попытался стащить детёныша у бегемота в Замбии - ВИДЕО
Голодный леопард попытался стащить детёныша у бегемота в Замбии - ВИДЕО
Путешественник, гуляющий по национальному парку Южная Луангва, стал свидетелем неудачной охоты леопарда на маленького гиппопотама, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Хищная кошка выбрала в качестве добычи новорождённого детёныша бегемота. Но, судя по кадрам видеозаписи, размещённой на развлекательном канале в Youtubе, разнообразить свой рацион питания леопарду не удалось, так как массивная мамаша каждый раз возвращалась к своему чаду и отпугивала наглого хищника, за которым помимо туриста наблюдала антилопа, также рискующая стать обедом голодного зверя.
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