Голодный леопард попытался стащить детёныша у бегемота в Замбии

Путешественник, гуляющий по национальному парку Южная Луангва, стал свидетелем неудачной охоты леопарда на маленького гиппопотама, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Хищная кошка выбрала в качестве добычи новорождённого детёныша бегемота. Но, судя по кадрам видеозаписи, размещённой на развлекательном канале в Youtubе, разнообразить свой рацион питания леопарду не удалось, так как массивная мамаша каждый раз возвращалась к своему чаду и отпугивала наглого хищника, за которым помимо туриста наблюдала антилопа, также рискующая стать обедом голодного зверя.