В российском регионе ввели режим ЧС

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин ввел в регионе режим ЧС в связи с лесным пожаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

"Зона ЧС - городской округ Воротынский", - указал он.

Глава региона подчеркнул, что введение режима ЧС позволит предельно оперативно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации - на дополнительную технику и обеспечение питанием и водой работающих в опасных местах людей.

Никитин отметил, что к ликвидации природного пожара привлечены все возможные силы территориальной системы ЧС, также планируется задействовать авиадесантников из Тюмени.

В связи с режимом ЧС в области вводится запрет на посещение лесов и охоту, на территориях с высоким классом опасности возможно временное отключение электричества. Губернатор призвал граждан не ходить в лес.

Кроме того, власти готовят жителей ближайшего к возгоранию населенного пункта к возможной эвакуации. В регионе сохраняется неблагоприятная обстановка - жара и усиливающийся ветер.