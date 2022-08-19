Штормовой ветер раскрутил колесо обозрения в Италии

После засухи на Италию обрушились ураганы и ливни. В Тоскане произошел шторм такой силы, что ветер раскрутил колесо обозрения. Видео передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Аттракцион находится в коммуне Пьомбино. Это центр металлургической промышленности Тосканы с портом, вторым после Ливорно, и 33,5 тысячи жителей. Итальянцы спрятались в своих домах, когда начался сильный шторм, и сняли его из окон.

На видео колесо обозрения быстро крутится, кабинки качаются во все стороны. Часть конструкции отлетела, однако, по информации телеканала, никто не пострадал.